Celal Hançerli vefat etti
Çorum Merkez Bektaşoğlu Köyü Derneği Kurucusu, Ankara’da ikamet eden, Hitit Dernekleri Federasyonu ve Bektaşoğlu Köyü Ankara Derneği yöneticilerinden Celal Hançerli (73) vefat etti.
Güncel 13.03.2022, 18:17
25
Rahatsızlığından dolayı evinde fenalaşan Celal Hançerli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nadire Hançerli'nin eşi, Şenay, Seycan ve Hasan Hançerli’nin babası, otobüs firması görevlisi Ali Kayış’ın (Hançerli) amcası, Özgür İş Makinaları sahibi Cafer Sevinçoğlu’nun dayısı olan Celal Hançerli’nin vefatı derin üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Bektaşoğlu Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-3°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Sivasspor
|29
|37
|13. Kasımpaşa
|29
|35
|14. Galatasaray
|28
|35
|15. Antalyaspor
|28
|35
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|57
|4. M. United
|29
|50
|5. West Ham United
|29
|48
|6. Arsenal
|25
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|32
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Real Betis
|28
|49
|5. Barcelona
|26
|48
|6. Villarreal
|28
|45
|7. Real Sociedad
|27
|44
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|28
|19