Celal Hançerli vefat etti

Rahatsızlığından dolayı evinde fenalaşan Celal Hançerli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nadire Hançerli'nin eşi, Şenay, Seycan ve Hasan Hançerli’nin babası, otobüs firması görevlisi Ali Kayış’ın (Hançerli) amcası, Özgür İş Makinaları sahibi Cafer Sevinçoğlu’nun dayısı olan Celal Hançerli’nin vefatı derin üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Bektaşoğlu Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

