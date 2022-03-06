Çekya'da 5 gün
Güncel 06.03.2022, 17:09
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Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden 2 öğretmen ve 6 öğrenci, “Eğitimin Cennet Bahcesi Okullarda, Yenilikçi Metodolojileri Keşfetmek” (Educational Garden of Eden; Exploring Innovation Methodologies in Schools) Projesi kapsamında Çekya'da düzenlenen 5 günlük eğitim programına katıldı.
Türkiye, İzlanda ve Çekya'dan öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla bir araya geldiği eğitimde katılımcılar kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.
(AA)
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