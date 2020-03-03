ÇEKVA’nın el sanatları sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri Zehra Adıgüzel, Nilüfer Çıplak, Hatice Keser ve Hülya Ünal nezaretinde 86 kursiyerin Ekim ayından buyana el emeği göz nuru ile yaptıkları birbirinden güzel eserlerinin sergilendiği “iğne oyası, giyim, şifreli dantel ve el nakışı” sergisinin açılış kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör ve ÇEKVA sanat dostları tarafından kesildi.

ÇEKVA’yı böylesi güzel bir etkinlik için kutladığını söyleyen Candan, “Çorum Belediyesi olarak kadın ve kadın emeğinin yanındayız. Bu tip faaliyetlerin artmasını önemsiyoruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)