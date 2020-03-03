Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111207
ALTIN
322.409
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8172
EURO
6.7957

ÇEKVA’nın el sanatları sergisi açıldı

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) sanat atölyesinin Halk Eğitimi Merkezi (HEM) desteği ile düzenlediği “Kadın ve Emek” temalı serginin açılışı dün gerçekleştirildi.

ÇEKVA’nın el sanatları sergisi açıldı

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) sanat atölyesinin Halk Eğitimi Merkezi (HEM) desteği ile düzenlediği “Kadın ve Emek” temalı serginin açılışı dün gerçekleştirildi.

03 Mart 2020 Salı 21:00
ÇEKVA’nın el sanatları sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri Zehra Adıgüzel, Nilüfer Çıplak, Hatice Keser ve Hülya Ünal nezaretinde 86 kursiyerin Ekim ayından buyana el emeği göz nuru ile yaptıkları birbirinden güzel eserlerinin sergilendiği “iğne oyası, giyim, şifreli dantel ve el nakışı” sergisinin açılış kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör ve ÇEKVA sanat dostları tarafından kesildi.

ÇEKVA’yı böylesi güzel bir etkinlik için kutladığını söyleyen Candan, “Çorum Belediyesi olarak kadın ve kadın emeğinin yanındayız. Bu tip faaliyetlerin artmasını önemsiyoruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”
“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”
“Bayrağımızın altında kenetlendik”
“Bayrağımızın altında kenetlendik”
İlkokulda kitaplarını imzaladı
İlkokulda kitaplarını imzaladı
Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret
Mustafa Bayrak’tan Mucitler Derneği’ne ziyaret
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı
Yolyapar da katıldı
Yolyapar da katıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim