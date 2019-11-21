ÇEKVA kursları devam ediyor

Çekva Çorum temsilcisi Ahmet Güngör, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortak yürütülen kursların hafta içi gün boyu yapılan planlama doğrultusunda yapıldığını belirterek, eğitimlerin; giyimde Hülya Ünal, iğne oyasında Hatice Keser, el kakışlarında Nilüfer Çıplak ve şifreli dantelde Zehra Adıgüzel olmak üzere dört usta belletici yönetiminde 86 kursiyer ile samimi bir ortamda sürdürüldüğünü ifade etti.

ÇEKVA Çorum temsilciliği olarak 1995 yılından beri Fen Lisesi Hazırlık Kursları başta olmak üzere, sertifikalı bilgisayar, okuma-yazma, resim, fotoğraf, gitar, bağlama, satranç, tezhip, model uçak, İngilizce, işaret dili, ebru, internet erişim gibi kursların yanı sıra sanatçılar kurultayları, çeşitli paneller, geziler, ziyaretler, çok çeşitli sergiler açtıklarını, 2 adet ÇEKVA ormanı kurulduğunu ve İl Kent Konseyi, Belediye Etüt Proje Müdürlüğü, MEB Müdürlüğü İl Hayat Boyu Öğrenme, planlama ve İşbirliği gibi komisyonlarda Sivil Toplum Kuruluşlarını temsil ettiklerini anlatan Güngör, Çorum ve ülkenin şiddetle ihtiyacı olan birlik ve beraberliği en üst düzeyde yansıtan Sanat Dostları adı verilen, her ayın ilk cumartesi bir araya gelip siyaset dışında, şiir, resim, mani, fotoğraf, müzik, ulusal ve uluslararası sanatçıların eserleri ve hayatlarından kesitler olmak üzere SANAT adına her şeyin konuşulup paylaşıldığı birlikteliğin de, 1995 yılından beri devam ettiğini söyledi. Güngör, “Belki de ülkemizde bu kadar uzun süreli yalnız sanatın konuşulduğu birliktelik ÇEKVA çatısı altında sürmekte. Bir nevi Çorum Sanat ve Kültürü adına okul görevi yapmakta. Son iki yıldır öğrencilere verilen burslar konusunda sıkıntı yaşayan ÇEKVA kendisini Çorumlu hisseden herkesi destek olmaya çağırıyor” dedi. (Haber Merkezi)