ÇEKVA kursları başladı 

Çorum’da yaşanan yeni tip koronavirüs pandemisi süresi dışında bugüne kadar düzenlediği kurslarla binlerce kişiye eğitim veren ÇEKVA, normalleşme süreci ile birlikte kurslarına yeniden başladı.

Halk Eğitim Merkezi ve ASO işbirliğinde usta öğretici Firdevs Şahin tarafından “Türk-İslam Sanatında Tezbih”, ÇEKVA Resim kursunda yetişen Eylem Olukçu tarafından ise Yağlıboya Resim Kursu’na başlayan vakfın Karakeçili Mahallesi Karakeçili 4. Sokak Deniz Apartmanı No: 29 Daire 2 adresindeki yeni yerinde kurslara başladığı ve eğitim öğretim yılı sonuna kadar kursların devam etmesinin planlandığı dile getirildi. Öte yandan ÇEKVA Genel Merkez Başkan Yardımcısı Yaşar Karaaslan da yeni dönem kurslarını ziyaret etti.

ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, pandemi öncesinde Fen Lisesi hazırlık, Bilgisayar, Okuma-Yazma, Resim, Fotoğraf, İğne Oyası, Şifreli Dantel, Giyim, El Nakışı, Takı Tasarım, Tezhib, Model Uçak, İngilizce, İşaret Dili, Satranç, Gitar, Bağlama gibi kursların yanısıra konser, panel, burs ve sergi gibi faaliyetlere imza atan ÇEKVA bünyesinde her ayın ilk Cumartesi günü saat 14.00’de Sanat Dostları Toplantısı’nın da yeniden başlayacağını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

