ÇEKVA iftar yemeği düzenledi
Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) İstanbul’da, Küçük Çamlıca DSİ Sosyal Tesisleri’nde iftar yemeği düzenledi.
Güncel 27.04.2022, 18:37
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Vakfın eski Başkanı ve Onursal Başkanı, merhum Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun rahmetle anıldığı iftar yemeğinde, pandemi nedeniyle uzun süredir görüşemeyen dostlar özlem giderdi. ÇEKVA Başkanı Prof.Dr. Lütfi Akça da, konuşmasında pandemiden sonra tekrar bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vakfın amaçlarını ve etkinliklerini anlattı.
Yemeğe, merhum Ahmet Samsunlu’nun iki çocuğu, İGA Ceo’su Kadri Samsunlu ve akademisyen Ayşegül Samsunlu ile İstanbul Vali Yardımcısı, hemşehrimiz Levent Kılıç da katıldı.
Yine ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıoldırım da katılımcılar arasındaydı.
(Haber Merkezi)
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