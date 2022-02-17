ÇEKVA, Aydos Ormanı’nda 10 dönüm alana fidan dikecek
Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, İstanbul Aydos Ormanı’nda bulunan VÖakfa ait 35 dönümlük arazinin 10 dönümüne, öğrencilerle birlikte fidan dikilmesi kararını aldı.
Güncel 17.02.2022, 19:26
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İstanbul’da 3 bölgede ve Çorum’da hemşehri tophlantıları yapılmasına, öğrenciler için Çorum’a bir gezi düzenlenmesine de karar veren, Vakıf Yönetim Kurulu, ayrıca, bursiyer öğrencilerle kültürel ve sanatsal etkinlikleri planladı.
(Haber Merkezi)
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