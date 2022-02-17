ÇEKVA, Aydos Ormanı’nda 10 dönüm alana fidan dikecek

İstanbul’da 3 bölgede ve Çorum’da hemşehri tophlantıları yapılmasına, öğrenciler için Çorum’a bir gezi düzenlenmesine de karar veren, Vakıf Yönetim Kurulu, ayrıca, bursiyer öğrencilerle kültürel ve sanatsal etkinlikleri planladı.

(Haber Merkezi)

