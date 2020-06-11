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Çekirge istilası önergesi reddedildi
İl Genel Meclisi Toplantısının gündem dışı konuşma bölümünde söz alan CHP Grup Başkan vekili Yıldız Bek tarafından meclise sunulan Çorum’da bir köyün çekirge istilası ile karşı karşıya olduğu ve bu durumun başka köylere de sıçramaması için neler yapılabileceği yönündeki sözlü önergesi oy çokluğu ile reddedildi.
Güncel 11.06.2020, 20:50
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Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş, Mecitözü’nün bazı köylerinde de bu tür rahatsızlıklar bulunduğunu kaydederek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili çalışma yaptığını ve mücadele kapsamında ilaçlama yapıldığını belirterek, yapılan önleme çalışmalarının ardından sorunun devam edip etmediğine göre konunun tekrar konuşulabileceğini vurguladı.(Haber Merkezi)
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