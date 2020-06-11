Çekirge istilası önergesi reddedildi

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Bektaş, Mecitözü’nün bazı köylerinde de bu tür rahatsızlıklar bulunduğunu kaydederek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili çalışma yaptığını ve mücadele kapsamında ilaçlama yapıldığını belirterek, yapılan önleme çalışmalarının ardından sorunun devam edip etmediğine göre konunun tekrar konuşulabileceğini vurguladı.(Haber Merkezi)