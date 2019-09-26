Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 24°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102259
ALTIN
273.518
DOLAR
5.6541
STERLİN
6.9942
EURO
6.1913

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Çorum'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çekirdek yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Çorum-Mecitözü karayolu trafiğe kapandı. 

Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Çorum'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çekirdek yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Çorum-Mecitözü karayolu trafiğe kapandı. 

26 Eylül 2019 Perşembe 15:38
Çekirdek yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaza, Çorum-Mecitözü karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Şemdin Erdoğan yönetimindeki 16 ACM 355 plakalı çekirdek yüklü tır, Mecitözü kavşağı yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anında yolda başka bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken, devrilen tırda bulunan çekirdekler etrafa saçıldı. Yola saçılan çekirdek kaza yerine çağrılan iş makinesi ile temizlendi. Kaza nedeniyle trafiğe tamamen kapanan Çorum-Mecitözü Karayolu, 2 saat sonra trafiğe açılabildi. 
Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İlgili Haberler
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü
“Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor’”
“Sepsis 8 milyona yakın kişinin ölümüne neden oluyor’”
Salih Gevenci anılacak
Salih Gevenci anılacak
Rektör Öztürk’ten komutanlara ziyaret
Rektör Öztürk’ten komutanlara ziyaret
Hitit’e hoşgeldin şenliği yarın
Hitit’e hoşgeldin şenliği yarın
Sağlıkçılara online eğitimi
Sağlıkçılara online eğitimi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim