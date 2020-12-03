“Cebimize yansıyan enflasyon ile TÜİK’in enflasyonu örtüşmüyor”

Çalışanlara yapılan maaş artışlarının her zaman harcamalara gelen zamların oldukça altında kaldığını söyleyen Selim Aydın, “Maaşlar erimekte, mutfak yangın yerine dönmekte, çalışanın bütçesi sürekli açık vermektedir” diye konuştu.

“Cebimize yansıyan enflasyonla TÜİK’in enflasyonu örtüşmüyor” ifadesini kullanın Aydın, memur ve emekli maaşları belirlenirken, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin de hesaba katılmasını istedi.

Tüm dünyanın geçen yıl ortaya çıkan bir salgının etkisi altında olduğunu, uzun zamandır bozulan ekonomik dengelerin salgın ile daha da sıkıntılı hale geldiğini, ülkemiz özelinde ise artan döviz ve faizlerin enflasyonun yükselmesine neden olduğunu vurgulayan Selim Aydın, bu durumun yaşam giderlerinin hızla zamlanmasına yol açtığını, ücretlinin alım gücünün düştüğünü ifade etti.

Bu gerçeklere rağmen TÜİK’in enflasyonu yüzde 11.9 olarak açıkladığını, çarşı pazarda asıl enflasyonun yüzde 25’ler düzeyinde olduğunu ve memur maaşına yapılan zammın her zaman enflasyonun altında kaldığını da anlatan Selim Aydın yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Bilindiği gibi memur ve emeklilerin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin maaş artışları 2019 Ağustos’unda yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde belirlenmiştir. Dolayısıyla maaş artışları tespit edilirken COVID-19 salgınının etkileri hesaba katılmamıştır. Bu salgınla daha da bozulan ekonomik denge nedeniyle tüm hesaplar yeniden güncellenmiş, planlar değişmiştir. Dünya böylesine olağanüstü bir dönemden geçerken salgınla mücadelenin baş aktörleri sağlık çalışanları öncülüğünde kamu görevlileri olmuştur.

Sokak kısıtlamasının olduğu, insanlarla temasın en aza indirgendiği zamanlarda dahi vatandaşla daima irtibat halinde kalarak her türlü hizmeti sunan fedakâr kamu çalışanları, bu salgın döneminde büyük bir yük altına girmişlerdir. Bütün çalışma süreç ve sistemleri salgına göre yeniden uyarlanan çalışanların maaşları ise salgın öncesi döneme göre belirlenmiştir. Ekonomik olumsuzlukların 2021 yılında etkisini daha da artıracağı açık bir şekilde görülmektedir. Bütün hesaplar salgına ve yeni ekonomik gerçeklere göre revize edilirken yakın zamanda TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan 2021 yılı bütçesinde de memur ve emeklilerin maaşlarına ilişkin bir revizyon öngörülmemiş olması, 2021 yılının da çalışanlar açısından sıkıntılı geçeceğini göstermektedir. Çalışan ve emekliler özellikle Bütçe Kanununda toplu sözleşmenin defolarının düzeltilmesi, salgın nedeniyle darbe yiyen bütçelerine destek yapılması ve alım güçlerinin biraz olsun korunması için milletvekilleri ve siyasi partilerimizden beklenti içindedir. Bütün bu gelişmeler karşısında yakında başlayacak bütçe maratonu ile birlikte TBMM’de bir “Memur Paketi” hazırlanmasını istiyoruz. Bu paketle, yaşadığımız ekonomik sıkıntıları giderecek bir düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Salgının bozduğu çalışan bütçesinin iyileştirilmesi, elektrik, doğalgaz, gıda, ulaşım gibi harcama kalemlerinde dar ve sabit gelirlileri ekonomik uçuruma sürükleyen zamların yükünün hafifletilmesi en büyük arzumuzdur. TBMM ve milletvekillerimizden bütçede yapılacak bir düzenleme ile memur sorunlarını çözecek, bu olağanüstü salgın günlerinde fedakar hizmetleriyle gönülleri fetheden kamu çalışanlarına elle tutulur bir iyileştirme sağlayacak bir girişim beklemekteyiz.”

(Haber Merkezi)