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Caz dinletisinin geliri, depremzedelere bağışlanacak

Çorum'da ilk kez düzenlenen caz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak. 

Caz dinletisinin geliri, depremzedelere bağışlanacak

Çorum'da ilk kez düzenlenen caz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacak. 

26 Ocak 2020 Pazar 01:14
Caz dinletisinin geliri, depremzedelere bağışlanacak

Afrikalı sanatçı Terry jorrys ile Ali Erol, Gökhan Över, Berk Kurdoğlu, Hazal Keser ve Nuray Erol'dan oluşan "Coverangers" adlı caz müzik grubu, Çorum halkını ilk kez caz müzikle buluşturdu.

Kentteki bir düğün salonunda, yerli ve yabancı caz ve blues şarkıların seslendirildiği etkinliğe çevre illerden de katılım oldu.

Organizatör Burhan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, konserden elde edilen geliri Elazığ'daki depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını söyledi. 

Konser için bir ay hazırlık yaptıklarını belirten Kaya, konsere bir gün kala Elazığ'dan deprem haberi geldiğini belirterek, şunları kaydetti: 

“İlk başta etkinliği iptal etmeyi düşündük. Böylesine üzücü bir olay varken etkinliği yapmaktan kaçındık. Daha sonra etkinliğimizi, buradan elde edeceğimiz geliri depremzedelere bağışlayarak daha anlamlı hale getirebileceğimize karar verdik. Etkinliği bir eğlence değil, dinletiye dönüştürüp, birçok ilden gelen misafirlerimizi ağırladık. Elde ettiğimiz bütün kazancı da Elazığ ve Malatya'da depremden mağdur olan insanlara ulaştıracağız. İlk kez yaptığımız caz etkinliğimiz, daha da anlamlı hale geldi." 

Etkinlikle kar amacı gütmediklerinin altını çizen Kaya, "Civar illerden, hatta Manisa'dan dahi konuklarımız var. Amacımız yalnızca para kazanmak değil, bu tür etkinliklerin Anadolu'da da yaygınlaşmasını sağlamak. Anadolu'da türkü de olmalı, halk müziği de olmalı, caz da olmalı." ifadelerini kullandı.  

Grubun solisti Nuray Erol ise sahnede yaptığı konuşmada, etkinliğin gelirinin depremzedelere bağışlanacak olmasının kendilerini de memnun ettiğini bildirdi. 

Kendilerini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Erol, "Etkinliğin geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören depremzedelere ulaşacaktır. Etkinlik için ödediğiniz ücret, daha anlam kazandı." diye konuştu.

AA

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