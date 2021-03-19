Çayocağında vatandaşla sohbet
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Güncel 19.03.2021, 19:49
15
Cemilbey Caddesi üzerindeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi karşısında bulunan Osmanlı Çayocağı’na uğrayan Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Halkın içinde bulunduğu durum, pandemi süreci, ülke ve Çorum gündeminin değerlendirildiği ve karşılıklı istişarenin yapıldığı sohbet toplantısı ilgiyle karşılandı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
parçalı bulutlu