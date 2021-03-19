Çayocağında vatandaşla sohbet

Cemilbey Caddesi üzerindeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi karşısında bulunan Osmanlı Çayocağı’na uğrayan Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Halkın içinde bulunduğu durum, pandemi süreci, ülke ve Çorum gündeminin değerlendirildiği ve karşılıklı istişarenin yapıldığı sohbet toplantısı ilgiyle karşılandı.

(Haber Merkezi)

