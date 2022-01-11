ÇAYKUR’a işçi alınacak
Güncel 11.01.2022, 19:58
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Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yılında 630 mevsimlik işçi alınacağını söyledi.
ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, yaptığı açıklamada, “ÇAYKUR olarak Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısıyla son yıllarda yaptığımız gibi 2022 yılında, 2021 yılında emekli olan işçi sayısı kadar işçi alımı yapmaktayız. 2021 yılında emekli olan 600 işçi yerine 2022 yılında aynı sayıda ve 30 engelli olmak üzere toplamda 630 işçi alımı gerçekleştirilecektir” dedi.
Alim, işçi alım koşullarının İŞKUR üzerinden duyurulacağını ifade etti.
(AA)
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