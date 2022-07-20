“Çayır tırtılı zararlısına karşı dikkatli olunmalı”

Ege, Marmara ve Batı Karadeniz illerinde; yonca, mısır ve ayçiçeği tarlalarında yoğun olarak çayır tırtılı zararının meydana geldiğini belirten Sarı, “İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekipleri tarafından ayçiçeği ekili bulunan alanlarda gerekli inceleme ve tespit çalışmaları yapılarak; zararlının yoğunluğunu ve mücadelesi konusunda üreticilerimizin bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Bu kapsamda üreticilerin arazi kontrollerine önem vermesi gerektiğini kaydeden Sarı, açıklamasında şunları söyledi:

“Zararlıya karşı zamanında müdahale edilmemesi durumunda yaprak, tomurcuk ve çiçek yapraklarını yiyerek ekonomik zararlara yol açmakta, rekolteyi düşürmektedir. Üreticilerimizin kendi tarlalarını takip etmesi gerekiyor. Özellikle çiçeklenme döneminde gidip tarlalarını kontrol edip, eğer gerekirse kimyasal mücadele yapılmasında fayda var. İlaçlanması gerekir. İlaçlanmazsa verim kayıplarına neden oluyor. Çok hasar verdiğinde, bir sapı bırakacak şekilde zarar verebiliyor. Ama bunun bir ayçiçeği bitkisinde sayısı önemli. Metrekarede 20'nin üzerindeyse bu zararlı, alanda çok fazla görülür. O zaman ilaçlanmasını öneriyoruz. Fakat az olursa ilaçlanmasına gerek olmuyor, ilaçlama ekonomik olmaz.

İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin ayçiçeğin çiçek döneminde bulunması nedeni ile ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması gerekmektedir. Üreticilerimizin kullanılacak ilaçlar ve teknik destek almak için il ve ilçe müdürlüklerimize başvuru yapması önem arz etmektedir.” (Haber Merkezi)

