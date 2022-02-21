Son Dakika

“Caydırıcı olmayan cezalar şiddeti körüklemektedir”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, korona virüsün bugüne kadarki en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron ile birlikte vaka sayısının rekorlar kırdığı, uzun PCR kuyruklarının oluştuğu, yoğun bakım doluluk oranlarının artmaya başladığı Ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artarak devam ettiğini kaydetti. 

Güncel 21.02.2022, 20:04
13
“Caydırıcı olmayan cezalar şiddeti körüklemektedir”

Caydırıcılığı olmayan cezalarla birlikte her geçen gün boyutu artan sağlıkta şiddetin, yeni yılın ilk ayında da yine tavan yaptığını ifade eden Saatcı, “Ay boyunca 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet olayında, 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Günübirlik tepkiler ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması maalesef sağlıkta şiddeti körüklemektedir. Bunu, her ay rakamlar net şekilde ortaya koymaktadır. Sağlıkta şiddet sorununu görmezden gelmek nitelikli sağlık sistemini zedelerken, şiddet sarmalını da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Artık bu gidişata “dur” demek elzem bir durum haline gelmiştir. Başta Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların bir an önce somut adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde alarm veren sağlıkta şiddet, sağlık sistemine ciddi anlamda zarar vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. 
2021 yılını şiddetin kara gölgesinde geçiren sağlık çalışanlarının yeni yılın ilk ayında da şiddet kâbusundan kurtulamadığını belirten Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Her geçen gün sağlıkta şiddetin boyutu artarken, şiddet mağduru olan sağlık çalışanı sayısı tavan yaparken hala yeterince önlem alınmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Can kurtarmak için fedakârca hizmet veren sağlık çalışanları, bu tutumu hak etmemektedir. Sağlık-Sen olarak verdiğimiz mücadele ve yayınladığımız raporlar vesilesiyle kamuoyunda şiddete karşı duyarlılık oluşmaya başlamıştır. Yeterli görmesek de, Ocak ayı içerisinde 17 saldırganın tutuklanmasında bu duyarlılığın etkisi olduğuna inanıyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında başarının ancak toplumsal bir mücadele ile sağlanacağını düşünüyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı görüşmede sağlık çalışanlarına şiddete karşı yeni önlemlerin alınacağının açıklanması umut verici ve sevindiricidir. Atılan bu adımı önemli bulurken söz konusu önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu konuda acilen düğmeye basılmalı ve gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmelidir. Özellikle şiddet olaylarının en çok yaşandığı acil servislerde görev yapan güvenlik görevlilerinin nitelikleri ve yetkilileri artırılmalıdır. Ayrıca şiddet uygulayanlara yönelik verilen cezaların artırılması sağlanmalı ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’, ‘iyi hal indirimi’ gibi cezaları erteleyen ve hafifleten hükümlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.” (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Galatasaray 26 30
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 41
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Menemen Belediyespor 25 31
14. Gençlerbirliği 25 30
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14

Gelişmelerden Haberdar Olun

@