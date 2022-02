“Caydırıcı olmayan cezalar şiddeti körüklemektedir”

Caydırıcılığı olmayan cezalarla birlikte her geçen gün boyutu artan sağlıkta şiddetin, yeni yılın ilk ayında da yine tavan yaptığını ifade eden Saatcı, “Ay boyunca 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet olayında, 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Günübirlik tepkiler ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması maalesef sağlıkta şiddeti körüklemektedir. Bunu, her ay rakamlar net şekilde ortaya koymaktadır. Sağlıkta şiddet sorununu görmezden gelmek nitelikli sağlık sistemini zedelerken, şiddet sarmalını da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Artık bu gidişata “dur” demek elzem bir durum haline gelmiştir. Başta Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların bir an önce somut adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde alarm veren sağlıkta şiddet, sağlık sistemine ciddi anlamda zarar vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

2021 yılını şiddetin kara gölgesinde geçiren sağlık çalışanlarının yeni yılın ilk ayında da şiddet kâbusundan kurtulamadığını belirten Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Her geçen gün sağlıkta şiddetin boyutu artarken, şiddet mağduru olan sağlık çalışanı sayısı tavan yaparken hala yeterince önlem alınmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Can kurtarmak için fedakârca hizmet veren sağlık çalışanları, bu tutumu hak etmemektedir. Sağlık-Sen olarak verdiğimiz mücadele ve yayınladığımız raporlar vesilesiyle kamuoyunda şiddete karşı duyarlılık oluşmaya başlamıştır. Yeterli görmesek de, Ocak ayı içerisinde 17 saldırganın tutuklanmasında bu duyarlılığın etkisi olduğuna inanıyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında başarının ancak toplumsal bir mücadele ile sağlanacağını düşünüyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı görüşmede sağlık çalışanlarına şiddete karşı yeni önlemlerin alınacağının açıklanması umut verici ve sevindiricidir. Atılan bu adımı önemli bulurken söz konusu önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz. Bu konuda acilen düğmeye basılmalı ve gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmelidir. Özellikle şiddet olaylarının en çok yaşandığı acil servislerde görev yapan güvenlik görevlilerinin nitelikleri ve yetkilileri artırılmalıdır. Ayrıca şiddet uygulayanlara yönelik verilen cezaların artırılması sağlanmalı ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’, ‘iyi hal indirimi’ gibi cezaları erteleyen ve hafifleten hükümlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.” (Haber Merkezi)