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'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

Hakkında sık sık 'öldü' haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol, nam-ı değer 'Çaycı Hüseyin', ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı. 

'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

Hakkında sık sık 'öldü' haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol, nam-ı değer 'Çaycı Hüseyin', ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı. 

27 Ağustos 2019 Salı 19:53
'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, Çığlık filminde olduğu gibi sosyal medya kullanıcıları sayesinde her gün ölüm haberlerinin peşinde olduğunu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi. 
Hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum’da gerçekleşen tsunamide de metrelerce sürüklenip can çekişmedim" diyerek, sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade etti. 
Son olarak hayranlarına da seslenen Özmol, “Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz” diyerek, sevenlerine takipte kalmalarını söyledi. 

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