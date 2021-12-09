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Çay-simit de artık hayal gibi bir şey!

Çorum’da simit fiyatı uzun yıllar 1 lira olarak devam edip gitti. Sonra fiyat 1.5 liraya çıktı, yakın zamanda da 2 liraya…Yıllar yılı en ucuz “öğün geçiştirme” fırsatı, kimi zaman da “nostaljik keyif” olarak hayatımızda yerini alan çay-simit, 2 liralık simit fiyatı ile bir miktar darbe yer gibi olmuştu. 

Güncel 09.12.2021, 19:18
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Ve son ekonomik kriz; yükselen enflasyon ve fiyatlardaki inanılmaz artışlar sonucu, simit fiyatının 3 liraya çıkışı…Çay-simit mecburiyetçilerine ve keyifçilerine “pes” dedirten gelişme…
Simit üreten fırıncılar da, simit satıcıları da, bir kısım vatandaşlar da dertli…Özellikle de, ailelerinin sağladığı dar olanaklarla Çorum’da öğrenimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencileri…
Ama bir de, “Suriyeliler olmasa işçi bulunamıyor. Bu millet yalan söylüyor, herkesin her şeyi var” diyenler, hatta, ekmeklerin çöpe gittiğini, o yüzden fiyatların daha da artması gerektiğini söyleyenler de yok değil. 
Fırıncısından simitçisine, sokaktaki vatandaştan üniversite öğrencisine çok sayıda insana mikrofon uzattık. 

Çorum’da simidin 3 lira olmasına vatandaşın isyan cümlesi: Simidin S’sini unuttuk!
Çorum’da simit 3 liradan satılmaya başlanınca çay-simit hesabı da şaştı. Kafelerde bir fincan çay 4 lira, kahvehanelerde bir bardak çay 2 lira iken simit fiyatının da 3 liraya çıkması, özellikle dar gelirli vatandaşları zora soktu. Ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünen vatandaşlar çay-simit yiyemeyecek duruma geldi. Çorum’da simit satıcıları satışların yarı yarıya düştüğünü söylerken, vatandaşlar ise “Simidin S’sini unuttuk” ifadelerini kullandı.

‘SİMİT SATIŞIMIZ AZALDI’
Gazi Caddesi’nde simit satan Ahmet Çimen, simide gelen son zamdan sonra satışların düştüğünü ifade etti. Zor durumda olduklarını dile getiren Çimen, “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Vatandaş da çaresiz. Allah sonumuzu hayır etsin, hiç iyiye gitmiyoruz” dedi.
Zamlardan sonra ister istemez bir etkilenme olduğunu söyleyen simit üreticisi fırıncı Sinan Can da, “Bizim kaybımız çok değil, yüzde 10 kadar oldu. Her şey yüzde 300 zamlandı ancak vatandaşın geliri değişmedi o yüzden simit satışlarında da gerileme olması kaçınılmazdı” ifadesini kullandı. 


‘BU FİYAT ALLAH’TAN REVA MI?’
Simidin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Bu fiyat Allah’tan reva mı? Ben malulen emekli olduğum halde aldığım maaş 2 bin 380 lira. Evim kira, geçinemiyorum. Bizlere bu ekonomik krizi yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum” şeklinde konuştu. 
Bir vatandaş, simit satışlarının düşmesinin çok normal olduğunu belirterek, “3 liraya simit olur mu? Belediye 1.25’e ekmek satıyor, Şurada bir esnaf 4 liraya çorba satıyor vatandaş gider çorba içer. Vatandaş bu fiyata simit nasıl alsın?” diye konuştu.  


‘ALSAM MI ALMASAM MI DİYE DÜŞÜNÜYORUM’
Bir öğrenci önceden 1.5  liraya simit aldıklarını ve son zamların kendilerini de etkilediğini belirterek şunları söyledi: “Her şey o kadar zamlandı ki yine de karnımızı doyurabileceğimiz en ucuz şey hala simit. Simitten başka bir şeye gücümüz yetmiyor.”
Simit alacak parası olmadığını belirten bir öğrenci, “Ailelerimizin gelirleri belli. 3 lira bir simide verirken alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Öğrenci olarak çok zorluk çekiyoruz” dedi.

‘DEVLETİMİZ BİZE BAKIYOR’
Bir vatandaş, simidin fiyatının 3 lira olmasının normal olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “Vatandaş yiyor, parası var Allah’a şükür. Devletimiz bize bakıyor. Herkese bakıyor devletimiz, hiç sıkıntı yok.”
Halk Ekmek kuyruğunda ekmek almak için sıra bekleyen bir vatandaş, “Simidin S’sini anabilir miyiz yavrum. Ona vereceğimize ekmek alırız da çoluğumuz çocuğumuz doyar, keyfi bıraktık artık. Sosyeteliği bıraktık, sabah çayıyla simit yemeyi bıraktık” diye konuştu. 
Bir vatandaş, sağlık için simit yemediğini ifade ederek, “Simit pahalı değil. Milletin  de her şeyi var. Yok diye bir şey yok. Ben biçerciyim, işçi arayıp bulamıyorum. Çeltik toplamaya işçi bulamıyorum. Suriyeli olmasa işçi yok. Bu millet yalan söylüyor, herkesin her şeyi var” dedi. 
Simidin fiyatını pahalı bulmayan bir vatandaş, ekmeklerin çöpe gittiğini o yüzden fiyatların daha da artması gerektiğini söyledi.


(Nurdan AKBAŞ - Yusuf ÇINAR)

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