Çay ocağında sandalye kavgası: 1 yaralı

Gazi Caddesi'ndeki bir çay ocağına dün gece yarısı gelen Yaşar T., Erdoğan B.'nin tek başına oturduğu masanın yanındaki sandalyeye oturmak istedi. Ancak Erdoğan B., Yaşar T.’nin yanına oturmasını istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise Yaşar T., Erdoğan B.’yi bıçakladı. Yaralanan Erdoğan B., çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Yaşar T. polis tarafından gözaltına alındı.