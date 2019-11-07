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Çay ocağında oturan husumetlisine ateş açtı: 4 yaralı

ÇORUM’da aralarında önceden tartışma bulunduğu iddia edilen H.Ş. (16), çay ocağında oturan Kasım Ö’ye  tüfekle ateş etti. Olayda Kasım Ö., ile birlikte saçmaların isabet ettiği çay ocağında bulunan Doğan K., İbrahim Y., ve Bekir K., yaralandı. Kaçan H. Ş. ile yanındaki Tayfun Ş., yakalandı.

Çay ocağında oturan husumetlisine ateş açtı: 4 yaralı

ÇORUM’da aralarında önceden tartışma bulunduğu iddia edilen H.Ş. (16), çay ocağında oturan Kasım Ö’ye  tüfekle ateş etti. Olayda Kasım Ö., ile birlikte saçmaların isabet ettiği çay ocağında bulunan Doğan K., İbrahim Y., ve Bekir K., yaralandı. Kaçan H. Ş. ile yanındaki Tayfun Ş., yakalandı.

07 Kasım 2019 Perşembe 13:20
Çay ocağında oturan husumetlisine ateş açtı: 4 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ş., arasında husumet bulunduğu Kasım Ö’ye  tüfekle ateş etti. Olayda, Kasım Ö., ile çay ocağında bulunan müşterilerden Doğan K., İbrahim Y., ve Bekir K., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. H. Ş. ile yanında bulunan Tayfun Ş., kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kısa sürede H.Ş. ile Tayfun Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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