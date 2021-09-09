Çay ocağında memleket söyleşisi

. Mahallede yeni hizmete açılan işyerlerinin açılış törenine katılan Ceylan, ardından da mahalle esnafını ziyaret ederek hem hal-hatır sordu, hem de hayırlı işler dileğinde bulundu.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Ünal Nalçacı, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’nin de yer aldığı ziyaretlerin ardından Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bölgede faaliyet gösteren çay ocaklarında ise mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerine Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi durum hakkında bilgiler veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaşanan sel ve yangın felaketlerinden de bahsetti. Ceylan, kendisinin de bizzat yakından takip ettiği ve çalışmalara katıldığı yangın felaketinde yaraların sarılması için devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini vurguladı.



“ÇORUM’UN TÜM RENKLERİYLE SEVİYORUZ”

Çorum için de milletvekilleri, belediye başkanı, il başkanı ve tüm teşkilatlar olarak uyumlu bir şekilde çalıştıklarını anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Bizim tek derdimiz ve sevdamız Çorum’dur. Bakınız burada belediye başkanımız, il başkanımız, muhtarlarımız var. Bizler sizin için varız. Her daim yanımızda olduğunuz ve güveniniz için sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.

Bizlerde sizlerden aldığımız güç ile hizmetlerimizi büyük bir özveri ile yapmaya devam ediyoruz. Bu cennet vatanımızın üzerinde dalgalanan al bayrağımızın altında huzur ve sükunet içerisinde yaşıyor ve çalışıyorsak sizlerin hayır duası iledir” dedi.

(Haber Merkezi)

