Cavidan Soyocak defnedildi

Alınan bilgiye göre İmar İskan eski Bakanı ÇORUM HABER Köşe Yazarı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu’nun ablası, CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu’nun halası olan Cavidan Soyocak önceki gün hayatını kaybetti. Cavidan Soyocak’ın cenazesi Ulumezar’da kılının cenaze namazının ardından defnedildi. Ertuğrul ve Uğur Soyocak ile birlikte az sayıda aile üyesinin katıldığı cenazede Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da saf tutarak aileye başsağlığı dileklerini sundu.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)