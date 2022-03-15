“Çatlak Yumurtalar” eğlendirdi

TRT Çocuk’un çok sevilen kahramanlarından Çatlak Yumurtalar, ilimizin gözde alışveriş ve eğlence merkezi olan AHL Park AVM’de haftasonu iki gün boyunca küçük ziyaretçileri için gösteriler sergiledi.

AHL Park AVM’nin minik ziyaretçileri, Çatlak Yumurtalar’ın baş kahramanları Limon ve Zeytin’in karşılaştıkları sorunlarla hayal güçleri sayesinde kılıktan kılığa girerek o sorunla nasıl başa çıktıklarına tanık oldular.



(Ömür SOYTEMİZ)

