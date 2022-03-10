Çatlak Yumurtalar, 12-13 Mart’ta AHL’de

Çatlak Yumurtalar’ın baş kahramanları Limon ve Zeytin’in karşılaştıkları sorunlarla hayal güçleri sayesinde kılıktan kılığa girerek o sorunla nasıl başa çıktıklarına bu sefer AHL Park AVM’nin minik ziyaretçileri de tanık olacak. (Haber Merkezi)

