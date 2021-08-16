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Çatıya çıkıp intihara kalkıştı, yüzlerce meraklı film gibi izledi

ÇORUM’da  bir binanın çatısına çıkan şahıs 2 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Güncel 16.08.2021, 20:43
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Çatıya çıkıp intihara kalkıştı, yüzlerce meraklı film gibi izledi

ÇORUM’da  bir binanın çatısına çıkan şahıs 2 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Çorum’da 7 katlı  bir binanın çatısına çıkan Mustafa Y.,  2 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. İntihar girişimini çevredeki yüzlerce kişinin film gibi izlemesi dikkat çekti.
Olay, Gazi Caddesinde bir iş merkezinde meydana geldi. İddialara göre , Mustafa Y.,ailevi  meseleleri yüzünden  bir iş merkezinin  çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Mustafa Y’yi  gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mustafa Y’nin  atlama ihtimaline karşı zemine şişme branda açtı. Polis ekipleri çatıya çıkarak Mustafa Y’yi  ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, çevrede toplanan yüzlerce meraklı vatandaş olan biteni film izler gibi izledi. Zaman geçtikçe artan meraklı kalabalık cep telefonları ile görüntü çekmeyi de ihmal etmedi.
İkna edilmeye çalışılan Mustafa Y’nin yakınları da olay yerine gelerek  “Ne olur Mustafa aşağıya in, Dayı ne olur sakın atlayım deme  hadi bizi üzme aşağıya in” gibi sözlerle  Mustafa Y’yi ikna etmek için büyük çaba harcadılar. Yaklaşık 2 saat   süren intihar girişimi sonrası Mustafa Y’nin ikna edilmesiyle son buldu.  İntihar girişiminde bulunan Mustafa Y’nin Pazar günüde aynı yere çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve ikna edilerek aşağıya indirildiği öğrenildi. Aşağıya indirilen Mustafa Y’nin yakınlarıyla kucaklaşması dikkat çekti.

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