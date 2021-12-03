Çatının üzerine düştüğü Asenat, yaşam savaşı veriyor
ÇORUM’da 4 gün önce etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Asenat’ın Uzan’ın (3) tedavisi sürüyor. Yoğun bakım servisinde hayat mücadelesi veren Asenat’ın, salıncakta sallanırken etrafına gülücükler saçtığı görüntüleri ortaya çıktı.
Güncel 03.12.2021, 10:24
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Kentte, 30 Kasım’da etkili olan rüzgar nedeniyle Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda bulunan Asenat Uzan’ın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük kızın tedavisi hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor. (Yusuf ÇINAR- ÖZEL)
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