Çatıdan düşen işçi vefat etti
Çorum'da bir binanın çatısını aktarmaya çıkan vatandaş, yere düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 15.01.2021, 20:06
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Bayat İlçesi Ahacık Köyü Fındıcak Mahallesi sakinlerinden, 3 çocuk babası Yüksel Bayoğlu (40), evinin çatısında tamirat yaparken, dengesini kaybederek yere düştü. Yüksel Bayoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi saat 11.00’de Bayat Fındıcak Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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