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Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü

ÇORUM’da uzun süredir işsiz olduğunu belirterek bir iş merkezinin çatı katına çıkan Sefa Ö. (26), intihara kalkıştı. Genç, 1 saat süren ikna çabalarının ardından dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince, çatıdan indirildi.  

Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü

ÇORUM’da uzun süredir işsiz olduğunu belirterek bir iş merkezinin çatı katına çıkan Sefa Ö. (26), intihara kalkıştı. Genç, 1 saat süren ikna çabalarının ardından dalgınlığından yararlanan polis ekiplerince, çatıdan indirildi.  

10 Ekim 2019 Perşembe 10:41
Çatıda intihara kalkışan genç, dua edip gözyaşı döktü

Çepni Mahallesi'nde Yunus Emre İş Merkezi’nin çatı katına çıkan Sefa Ö.'yü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, bina önünde hava yastığı açtı. Sefa Ö., yanına yaklaşılması halinde atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Ekiplere uzun süredir işsiz olduğunu söyleyen Sefa Ö.'nün dua ederek ağladı. Polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalandığı genci, yakalayarak çatıdan indirdi. Sefa Ö., ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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