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Çatı katında kafatası bulundu

Çorum’da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

Çatı katında kafatası bulundu

Çorum’da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 19:19
Çatı katında kafatası bulundu

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin çalışanları binanın depo olarak da kullanılan çatı katında bir insana ait kafatası buldu. İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine iş merkezine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çatı katında yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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