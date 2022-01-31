Çatak’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Çorum Ticaret Borsası organizasyonluğunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çorum Ziraat Odası, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği aracılığı ile üyeler ve çiftçilerin de katkılarıyla doğaya yem bıraktı.
Güncel 31.01.2022, 21:42
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Son günlerde ilimiz genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı, ilimiz çeşitli kırsal bölgelerinde yaşayan kuşların beslenmeleri amacıyla yemleme çalışması yapıldı. Çorum Ticaret Borsası organizesi ile yapılan etkinlikle Çatak mevkiinde yaban hayvanlarına yem bırakıldı.
Merkeze bağlı Çatak Köyü mevkiinde düzenlenen yemleme çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ile birlikte Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karakaş, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile tarımsal kuruluşların üyeleri katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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