Çatak’ta kar keyfi etkinliği
Çorum Belediyesi Çatak Tabiat Parkı’nda “Kar Keyfi” etkinliği gerçekleştirecek.
Güncel 11.02.2022, 19:21
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Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenen etkinlikle ilgili Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yarın (12 Şubat 2022 Cumartesi günü) saat 10.30’da Çatak Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek “Kar Keyfi” etkinliğine tüm gençler davet edildi.
Sınırlı olan kontenjanın vatandaşların yoğun ilgisiyle 1 günde dolduğu bildirilirken, etkinlik için saat 10.30’da Saat kulesi önünden araçların hareket edeceği bilgisi de verildi.
(Aliye ÖNCEL)
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