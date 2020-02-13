Çatak yolu ulaşıma açıldı

Çorum İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden biri olan Çatak bölgesinde de çalışmalar hızla devam ediyor.

Kar püskürtme aracı ve greyder ile yapılan yoğun çalışma sonucu Çatak bölgesinde yer alan verici yolu ve diğer köy bağlantı yolları ulaşıma açıldı. Karla mücadele yapılan bölgelerde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri için Çorum İl Özel İdaresi tarafından 7/24 esaslı çalışmalar devam ediyor.

(Haber Merkezi)