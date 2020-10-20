Çatak Tabiat Parkı’nda inceleme
Vali Mustafa Çiftçi, kentte turizme yönelik yapılan yatırımları yerinde inceledi.
Güncel 20.10.2020, 20:52
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Hamamlıçayköy’e jeotermal sondaj çalışmalarını inceleyen Vali Çiftçi, sonrasında Çatak Tabiat Parkı’na geçerek, mesire alanında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve yetkililerin hazır bulunduğu Çatak gezisinde Vali Çiftçi, yapımı devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.
Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Çatak Köyü’nü ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
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