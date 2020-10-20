Son Dakika

Çatak Tabiat Parkı’nda inceleme

Vali Mustafa Çiftçi, kentte turizme yönelik yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Güncel 20.10.2020, 20:52
52
Çatak Tabiat Parkı’nda inceleme

Hamamlıçayköy’e jeotermal sondaj çalışmalarını inceleyen Vali Çiftçi, sonrasında Çatak Tabiat Parkı’na geçerek, mesire alanında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve yetkililerin hazır bulunduğu Çatak gezisinde Vali Çiftçi, yapımı devam eden çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Çatak Köyü’nü ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:50
Öğle 12:30
İkindi 15:30
Akşam 18:00
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@