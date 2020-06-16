Son Dakika

Çatak Tabiat Parkı'na "kır lokantası" yapılacak

Çorum'da Vatandaşların Köse Dağı üzerindeki uğrak mesire alanı olan Çatak Tabiat Parkı'na kır lokantası inşa edilecek. 

Güncel 16.06.2020, 19:45
98
Çatak Tabiat Parkı'na "kır lokantası" yapılacak

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, "Çatak Tabiat Parkına Kır Lokantası ve Yapısal Peyzaj Yapım İşi" ihalesi 26 Haziran'da yapılacak. 

Proje kapsamında bölgeye kır lokantası olarak kullanılmak üzere bina, biogölet ve mevcut binanın tadilatının yapılacağı ve çalışmaların 120 günde tamamlanacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 16 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:46
İkindi 16:45
Akşam 20:20
Yatsı 22:09

Gelişmelerden Haberdar Olun

@