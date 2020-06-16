Çatak Tabiat Parkı'na "kır lokantası" yapılacak
Çorum'da Vatandaşların Köse Dağı üzerindeki uğrak mesire alanı olan Çatak Tabiat Parkı'na kır lokantası inşa edilecek.
Güncel 16.06.2020, 19:45
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Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, "Çatak Tabiat Parkına Kır Lokantası ve Yapısal Peyzaj Yapım İşi" ihalesi 26 Haziran'da yapılacak.
Proje kapsamında bölgeye kır lokantası olarak kullanılmak üzere bina, biogölet ve mevcut binanın tadilatının yapılacağı ve çalışmaların 120 günde tamamlanacağı belirtildi.
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