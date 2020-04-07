Cartoon Network’ten “23 Nisan” Yarışması

23 Nisan ile ilgili soruları en yaratıcı şekilde cevaplayan 5 kişi; Playstation 4 oyun konsolu, Hoverboard elektrikli kaykay, Wacom çizim tableti, fotoğraf makinesi ve içinde Kral Şakir kitap seti, Fil Necati figürü ile birlikte birbirinden farklı Cartoon Network ürünlerinin olduğu sürpriz hediye paketini kazanma şansı yakalıyor.

Yarışma www.cartoonnetwork.com.tr adresinde 26 Nisan’a kadar sürüyor.

Kral Şakir’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan yeni bölümleri de 23 Nisan’da 13.30 ve 17.30 saatleri arasında Cartoon Network televizyon kanalında çocuklarla buluşuyor.

Bunun yanında, cartoonnetwork.com.tr’de ve Cartoon Network YouTube kanalında ise 23 Nisan’ın 100. yılına özel hazırlanan Elma ve Soğan, Kral Şakir, Kafadar Ayılar, Ben 10 ve Gumball’un 100 dakikalık özel videoları çocukları bekliyor. (Haber Merkezi)