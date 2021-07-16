Çarşıda bayram hareketliliği başladı, vatandaş pahalılıktan dert yandı

Çorum’da mikrofon uzattığımız esnaf, satışların arttığını söylerken, vatandaş pahalılıktan şikayet etti.

İşte aldığımız cevaplar;

Memur olduğunu ve geçinmekte güçlük çektiğini ifade eden bir vatandaş, “Bayram alışverişine çıkamadık. Bu fiyatlara alışmak zor. Ben devlet memuruyum maaşlarımıza gelen zamlar düşük zaten. Geçinmek çok zor, bu bayramı da bir şey almadan geçireceğiz gibi duruyor” dedi.

‘ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN’

Bayram alışverişine çıktığını ancak fiyatların yüksek olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Fiyatlar parası olana güzel ama olmayana iyi değil. Her şey çok pahalı, güç yetmiyor” diye konuştu.

Almanya’dan Çorum’a tatile geldiklerini söyleyen gurbetçi çift, “Misafirlerimize çikolatalar şekerler almak için çarşıya geldik. Bayram telaşımız başladı. Fiyatlar bize göre normal ancak burada yaşayan vatandaşlara göre çok pahalı. Allah herkesin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

‘KORONAVİRÜSÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ’

Yeni tip koronavirüs nedeniyle esnafın 3 bayramdır zor günler geçirdiğini dile getiren Mehmet Kundura’dan Tuncay Güccan, Ayakkabıcılar Arastası’nın Çorum’un kalbi olduğunu söyledi. 30 senedir arastada olan ve burada 60 bayram gören Güccan şunları söyledi: “Bu arasta 15-20 yıl önce Çorum’un yüzde 70’ine hitap ediyordu. Ama avm’ler, internet satışı çıktı bizim satışlarımız etkilendi. Çorumlu vatandaşlarımızdan tarihi arastamızı boş bırakmamalarını istiyoruz. Biz de ayakkabı fiyatları uygun. Çocuk ayakkabısı 50 TL, yetişkin ayakkabısı ortalama 80-110 TL arası.”

‘SATIŞLARDAN MEMNUNUZ’

Satışlardan memnun olduğunu belirten bir esnaf, “Fiyatlar gayet uygun. Bayram telaşı var, çarşı hareketli. Satışlarımız çok güzel” dedi.

Bekarlar Kundura sahibi Recep Bekar, satışların iyi olduğunu belirterek, tüm Çorumluların bayramını kutladı. Bekar, “Her şeyin başı sağlık. Herkesin bayramını sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Nurdan Akbaş

