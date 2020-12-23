Çarşamba Pazarı’nı denetlediler

Vali Çiftçi, uzunca bir sürenin ardından yeniden kurulmaya başlayan Çarşamba Pazarı’nda incelemeler yaparak alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Vali Çiftçi, beraberinde Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan ile birlikte Çarşamba Pazarı’nda denetimlerde bulundu.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, pazarın genel durumunu değerlendirdi.

Yetkililer, başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere pandemi sürecinde alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. (Haber Merkezi)