Çarşamba Pazarı yarın açılıyor
Çorum’un en eski ve en merkezi pazarı olması nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Çarşamba Pazarı, 15 Temmuz Çarşamba günü yeniden hizmete açılıyor.
Güncel 14.07.2020, 13:21
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Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Çarşamba Pazarı’nın yeniden hizmete açılacağını duyurdu.
Bir süredir ücretli otopark olarak kullanılan pazar yerinin Çarşamba günleri yeniden pazara tahsis edildiğini ifade eden Erdoğan Yılmaz, pazar yerinin bariyerle çevrili tek giriş ve çıkış olacağını, alışverişe gelen vatandaşların ateşinin ölçüleceğini ve pazar yerinde her türlü önlemin alınmaya devam edeceğini kaydetti.
Oda Başkanı Yılmaz ayrıca, İkbalkent’te Cuma günleri kurulan pazar yerinin de bu haftadan itibaren tekrar açılacağını sözlerine ekledi.
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