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Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu: 6 yaralı

ÇORUM’da iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. 

Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu: 6 yaralı

ÇORUM’da iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. 

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:55
Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu: 6 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Ulukavak mahallesi Selçuk caddesinde meydana geldi. Uğur Önder Uzun (30), idaresindeki 19 BG  783 plakalı otomobil ile Elvan Ankaralıoğlu idaresindeki 19 DT 177 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Elvan Ankaralıoğlu idaresindeki otomobil bir apartmanının bahçesine uçtu. Kazada bahçeye uçan otomobildeki Elvan ve eşi Nezaket Ankaralıoğlu vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Diğer otomobildeki sürücü Uğur Önder Uzun,  Musa Uzun (7),Battal Sarı (10), Nacip Efe Sarı (6), Güler Sarı (27), hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırla Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

(Yusuf ÇINAR)

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