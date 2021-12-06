Carmen Premium hizmete girdi

İlimizde uzun yıllardır pastanecilik sektöründe çalışan Mürsel Kaleli ve oğlu Zeynel Kaleli’nin sahibi olduğu ve Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No: 20 / A adresinde kurulan Carmen Premium Pastanesi önceki gün düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.



Bahabey Caddesi Kız Meslek Lisesi karşısında yıllardır hizmet veren “Ma Macion” isimli işletmenin yerinde kurulan Carmen Premium Pastanesi’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi prof. Dr. Mesut Sezikli, Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ile çok sayıda davetli katıldı.



Çorum’da yıllardır sektörde kazandıkları deneyim ile tüm Çorumluları yeni konsept pastanelerine davet eden Mürsel Kaleli ve oğlu Zeynel Kaleli, 1993 yılından bu zamana değişmeyen kalite ve kadroları ile hizmet verdiklerini söyledi.

Pastanelerinde özel yapım kurabiye, pasta, el açma baklava, ev yapımı çörekler, soğuk mezeler, özel butik pastalar, her gün kahvaltı çeşitleri, ızgara çeşitleri, pizza ve makarnaların yer aldığını da belirten Mürsel ve Zeynel Kaleli ayrıca özel gün ve toplantılar için paket servisleri bulunduğunu, Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde ise ikinci şubeleri ile hizmetlerinin devam ettiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından dua edilmesi ve kordela kesilmesi ile açılışı yapılan Carmen Premium Pastanesi’nin açılışında davetlilere bilgi verilerek ikramda da bulunuldu.



(Uğur GÖRKEM)

