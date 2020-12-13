ÇAPDER, Mevlana’yı andı

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ÇAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, Şeb-i Arus olarak adlandırılan Mevlana’nın ölüm yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Mevlana’nın “Herkesle anlaş, herkesle hoş geçin, kendi kendine kaldıkça bir zerresin, herkesle kaynaştın mı bir ummansın, madensin” sözleriyle sevgi ve hoşgörünün adı haline geldiğini belirten Sümer, “Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi rabbine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü düğün Gecesi olarak tanımlanmıştır.

Mevlana’nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan “Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri” de halk arasında “Şeb-i Arus” olarak anılmaktadır. Bu vesileyle şahsım ve Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 747.vuslat yıldönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)