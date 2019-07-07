Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu

Ülkeler için kurban fiyatlarını açıklayan ve hayırseverlerin nerede isterlerse bedelini ödeyerek o ülkede kurban kestireceklerini söylerken Cansuyu Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Emrah Öztekin, Afrika için 650 TL, Asya için 720 TL, Türkiye, Yemen ve Filistin kampları için 1200 TL, Gazze için ise 2200 TL olmak üzere dört kategoride fiyat belirlediklerini bildirdi.

Cansuyu Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Murat Kılıç ise, kurban ibadetinin gelecek nesillere aktarılması için gençlerin ve çocukların kurban kesimlerine şahit olması ve izlemesi gerektiğini belirtirken, “Aksi takdirde bu ibadet zaman içerisinde unutulabilir. Ve yahut da farklı mecralara dönüşebilir. Bu bakımdan güzel olan, her Müslüman’ın kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Ancak her ne sebeple olursa olsun, kurbanlarını kesmekten mahrum olanlar için biz buradayız. Biz onlar adına vekaletlerini alırız, kestiririz ve etlerini de muhtaçlara dağıtırız” dedi.(Haber Merkezi)