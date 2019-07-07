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Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu

Dünyanın dört bir yanında muhtaç insanlara ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2019 yılı kurban organizasyonu kapsamında dört bölgede fiyatlarını belirledi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Ahmet Akif Çoban’ın yaptığı açıklamada, “Göndereceğimiz ekipleri, özenle eğitim verdikten sonra ekip başlarımızı mutlaka yıllarca beraber çalışmış olduğumuz arkadaşlarımızı belirlemek suretiyle, yol güzergahları, gidiş dönüş tarihleri, yapılacak çalışma ve faaliyetler, hayvan kesimi vekaletlerin okunması ve kameramanca videoya alınması, tercümanla birlikte gerekli temasların kurulması gibi bölgede yaşayacakları yada yaşayabileceklerini düşündüğümüz meseleleri teker teker inceliyor ve kurban emanetlerinizi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içinde oluyoruz” dedi.

Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu

Dünyanın dört bir yanında muhtaç insanlara ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2019 yılı kurban organizasyonu kapsamında dört bölgede fiyatlarını belirledi. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Ahmet Akif Çoban’ın yaptığı açıklamada, “Göndereceğimiz ekipleri, özenle eğitim verdikten sonra ekip başlarımızı mutlaka yıllarca beraber çalışmış olduğumuz arkadaşlarımızı belirlemek suretiyle, yol güzergahları, gidiş dönüş tarihleri, yapılacak çalışma ve faaliyetler, hayvan kesimi vekaletlerin okunması ve kameramanca videoya alınması, tercümanla birlikte gerekli temasların kurulması gibi bölgede yaşayacakları yada yaşayabileceklerini düşündüğümüz meseleleri teker teker inceliyor ve kurban emanetlerinizi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içinde oluyoruz” dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:12
Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu

Ülkeler için kurban fiyatlarını açıklayan ve hayırseverlerin nerede isterlerse bedelini ödeyerek o ülkede kurban kestireceklerini söylerken Cansuyu Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Emrah Öztekin, Afrika için 650 TL, Asya için 720 TL, Türkiye, Yemen ve Filistin kampları için 1200 TL, Gazze için ise 2200 TL olmak üzere dört kategoride fiyat belirlediklerini bildirdi.

Cansuyu Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi Murat Kılıç ise, kurban ibadetinin gelecek nesillere aktarılması için gençlerin ve çocukların kurban kesimlerine şahit olması ve izlemesi gerektiğini belirtirken, “Aksi takdirde bu ibadet zaman içerisinde unutulabilir. Ve yahut da farklı mecralara dönüşebilir. Bu bakımdan güzel olan, her Müslüman’ın kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Ancak her ne sebeple olursa olsun, kurbanlarını kesmekten mahrum olanlar için biz buradayız. Biz onlar adına vekaletlerini alırız, kestiririz ve etlerini de muhtaçlara dağıtırız” dedi.(Haber Merkezi)

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