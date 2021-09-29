Cansuyu’ndan Yemen’e kırtasiye yardımı

Yemen’in Sana'a şehrine bağlı Nahm - Şu'ub ve Habra bölgeleri ile Marib şehrine bağlı Sweida kampı ve Al-Rawda bölgesinde 500 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıtan Cansuyu ekipleri Yemenli çocuklara umut oldu. Cansuyu Genel Merkezi tarafından organize edilen ve hayırsever bağışçıların emanetleriyle dağıtılan kırtasiye malzemeleri çocukların yüzünde tebessüme dönüştü.

Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, derneğin 23 alanda olduğu gibi eğitim alanında da yardımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Öztekin, “Derneğimiz elhamdülillah faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 23 alanda olduğu gibi eğitim alanında da birçok yardım gerçekleştiriyoruz. Son olarak Yemen’in muhtaç bölgelerinde eğitimlerine devam etmeye çalışan 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonu sonrası öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. İnşallah eğitim alanındaki yardımlarımız devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)

