Cansuyu yangın bölgesinde

Cansuyu Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yardımına koştuklarını dile getirdi.

Türkiye’de 20’nin üzerinde kentte meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi için Cansuyu Derneği ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyleyen Öztekin, afet bölgelerindeki vatandaşlara yardım da ulaştırıldığını açıkladı.

Emrah Öztekin: “Nerede bir acı nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yurdun dört bir köşesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yangından etkilenen ailelerin güvenli bölgelere geçişi konusunda da çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz yaşanan acı tablonun sona ermesi için seferber oldu. Diğer yandan derneğimiz afet bölgesindeki insanlara acil insani yardımlarını da ulaştırdı” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

