“Cansuyu, umut olmaya devam ediyor”

Afrika’nın kurak bölgelerine ve dünyanın birçok bölgesine su kuyuları açmaya devam edeceklerini belirten Öztekin, susuzluğun en az savaş kadar tehlikeli bir olgu olduğunu söyledi. Afrika’da yaşanan susuzluğun salgın hastalıklara da davetiye çıkardığına dikkat çeken Öztekin, imkânsızlıklar yüzünden yerin altındaki hazineden faydalanamayan insanlara su kuyuları açarak destek olduklarını ifade etti.

Ellerinde bidonlarla kilometrelerce yol gidip hayvanların da faydalandığı bulanık suya ulaşan ve bu suyu içmek zorunda kalan insanlara tanık olduklarına dikkat çeken Öztekin, bu tablonun yaşanmaması için Cansuyu olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Hayırseverlerin destek ve dualarıyla bu denli önemli bir hayra imza attıklarını kaydeden Öztekin, bu tür hayır faaliyetlerinin artması için duyarlı olan herkese harekete geçme çağrısında bulundu. (Haber Merkezi)

