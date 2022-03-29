Cansuyu, Ramazan hazırlıklarını tamamladı

2022 Ramazan organizasyonu kapsamında konuşan Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, “Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu senede Türkiye başta olmak üzere; Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgeleri ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Çorum Temsilciliği olarak merkez dahil 14 ilçemizde yetim ve muhtaç ailelere kumanya dağıtımlarımızı yapmaktayız. Son iki yıldır tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz ve yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz. İnşallah, bu Ramazan ayında da mağdur ve muhtaç kardeşlerimize ulaşmaya gayret edeceğiz” dedi.

Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Öztekin, “Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnşallah bu Ramazan ayında da hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, huzur ve barış içerisinde bir Ramazan geçirmemizi Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” diyerek, bağışçıların Cansuyu Çorum il temsilciliğine veya PTT önündeki standa makbuz karşılığında bağışta bulunabileceklerini bildirdi. (Haber Merkezi)

