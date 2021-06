Cansuyu kurban bedellerini açıkladı

Beş farklı bölge için kurban fiyatlarını belirlediklerini kaydeden Öztekin, “Cansuyu Derneği olarak Ramazan aylarının başında Kurban çalışmalarımızı başlatıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz. 2021 Kurban Bayramı kapsamında hazırlıklarımızı tamamladık ve fiyatlarımızı belirledik. Bölgelerdeki fiyatları göz önüne alarak yine beş farklı kurban bedeli oluşturduk. Buna göre Kurban bedelleri; Afrika’da 800, Asya’da 900, Arakan ve Moro’a 1.200, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen’de 1.650, abluka altındaki Gazze'de ise 2.900 lira olarak belirlendi” dedi.

Türkiye ve dünya üzerindeki kriz bölgelerini önceleyerek Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde kurban organizasyonları düzenlemeye gayret edeceklerini belirten Öztekin, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağını, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit ederek, ekiplerimiz ve yardımcı partner kuruluşlar ile iş birliği halinde kurban etlerini muhtaçlara ulaştıracağız. Pandemi dolayısıyla dünya üzerinde sıkıntıların devam ettiği bölgeler var. Bazı bölgelere giriş çıkışlar yok. Bizde buna göre planlamamızı yaptık. Bölgelerin bir kısmına ekiplerimizi göndererek kesim yapacağız bir kısmına ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim yapacağız. Her halükarda Kurban Bayramı’nın 3. günü ikindi vaktine kadar bize emanet edilen kurbanlar ekiplerimiz tarafından satın alınacak, belirlenen noktalarda kesilecek ve kesilen bölgelerdeki muhtaçlara et olarak dağıtılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de bütün kurban kesimlerini bir hizmet olarak kayda alıp daha sonra bağışçılara internet sitesi üzerinden ulaştırmayı planlıyoruz.

Cansuyu Derneği’ne bağışta bulunacak kişiler, Cansuyu online internet sitesinden (cansuyu.org.tr) kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden kurban hisselerini ödeyebilecek. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına ödeme yaparak ya da Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında ödeme yapabilecekler.” (Haber Merkezi)