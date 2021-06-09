Cansuyu Derneği’nin 2021 kurban bedelleri belli oldu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, “Cansuyu olarak yıl içinde bu bölgelerde çeşitli faaliyetlerde bulunsak da bizler Kurban Bayramı’nı ayrı bir özlemle beklemekte ve birçok çalışmamızı bayram sevinciyle birlikte gitmiş olduğumuz bölgelerdeki yardıma muhtaç kardeşlerimizle yaşamaktayız. Cansuyu, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen, hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağı, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit edilecek, bu bölgelerdeki ekipler ve yardımcı partner kuruluşlar ile işbirliği halinde kurban etleri muhtaçlara dağıtılacak” dedi.

Bölgelerdeki kurban fiyatlarını göz önüne alarak beş farklı kurban bedeli belirlediklerini kaydeden Öztekin, “Buna göre kurban bedelleri; Afrika’da 800, Asya’da 900, Arakan ve Moro’da 1200, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen’de 1650, abluka altındaki Gazze'de ise 2900 lira olarak belirlendi.

Cansuyu Derneği’ne bağışta bulunacak kişiler, Cansuyu online internet sitesinden (cansuyu.org.tr) kredi kartı yolu ile ya da Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden kurban hisselerini ödeyebilecek. Ayrıca PTT’den 511 75 63 nolu posta çeki hesabına ödeme yaparak ya da Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında ödeme yapabilecekler” dedi. (Haber Merkezi)

