Cansuyu Derneği’nden “Evinize Sağlık” kampanyası

Olağan ve olağanüstü zamanlarda yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara maddi ve manevi yardımda bulunan, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde de çalışmalar yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni bir yardım kampanyası için kolları sıvadı. Bir süredir dünya gündemini meşgul eden ve ülkemizde de ciddi şekilde etkileri hissedilen koronavirüs vakalarına karşı başlattığı yardım kampanyası ile salgından etkilenen ailelere yardım elini uzatan dernek, özveriyle yardım çalışmalarını gerçekleştirerek 81 ilde kumanya, hijyen paketi ve çocuklar için oyuncak destekleri ile “Evinize Sağlık” kampanyasını devam ettiriyor.

Kurulduğu günden bu yana toplumun her kesiminden insana ulaşan yardım elini yurt dışına da uzatan dernek, yaptığı yardımlar ile dünya üzerindeki kanayan yaraları büyük bir özveriyle dindirmeyi başarıyor. Yetimlere yapılan yardımlar ile yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar maddi ve manevi katkıda bulunmak, eğitimlerini sağlamak ve onları baba şefkati ile hayata hazırlama amacı doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. Suya ulaşmaya güçlük çeken bölgelerde hayırseverlerin adına açılan su kuyuları, Ramazan aylarında düzenlenen iftar organizasyonları ve yapılan camiiler de gerçekleştirilen diğer çalışmalar arasında yer alıyor. Dernek, Koronavirüse karşı başlatılan “Evinize Sağlık” kampanyası ile de yardıma muhtaç ailelerin evine yardım ve sağlık götürerek bu zorlu süreci en az zararla atlatmalarına olanak sağlıyor. “Evinize Sağlık” kampanyası hakkında cansuyu.org.tr adresi ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin sosyal medya hesapları üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi)