Cansuyu Derneği Ramazan’a hazır

Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, kurulduğu tarihten bu yana bütün yıl olduğu gibi Ramazan aylarında da yardım organizasyonları düzenleyen derneklerinin bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşların emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştıracağını kaydetti.

Derneğin 2021 yılı Ramazan organizasyonu kapsamında pandemi sebebiyle yardımlarının büyük çoğunluğunu Türkiye içine tahsis ettiklerini kaydeden Öztekin, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en fakir ülkelerine yardım ulaştıracaklarını bildirdi.

Ramazan ayında hayırsever vatandaşların yaptığı bağışları, fitreleri, zekâtları muhtaçlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Öztekin, “Her yıl mutat olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımlarımızı bu sene de Türkiye başta olmak üzere; Filistin, Yemen, Arakan gibi kriz bölgeleri ve dünyanın en fakir ülkelerine yapacağız. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla uzun süredir olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Bu yüzden yurt içi yardımlarımızı önceliyoruz. Son 2 yıldır pandemi sürecinde çok miktarda gıda talebi geldi. Günübirlik çalışıp ta işini kaybeden insanların talep patlamasına şahit olduk. 2 senedir yıl boyu dağıtımlar yapıyoruz. Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olduğumuz gibi Ramazan ayında da mağduriyetlerini gidermek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Ramazan ayının bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını belirten Öztekin, “Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını bizlere emanet ediyorlar. Bizde yapılan bütün bağışları cinsine uygun olarak fıkıh kuralları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Cansuyu Derneği olarak ‘sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganına inanarak ciddi bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacağız, Ramazan’ın bereketini, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, huzur ve barış içerisinde bir Ramazan geçirmemizi Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

