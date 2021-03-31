Cansuyu Derneği, gıda dağıtımlarını hızlandırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilciliği, Merkez İlçe, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancık ve Bayat’ta koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işini kaybeden aileler başta olmak üzere bin muhtaç aileye gıda yardımında bulundu.

Derneğin Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiği bu günlerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunarak onlara “Cansuyu” olmaya devam ettiklerini söyledi.

Dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını hatırlatan Öztekin, daima onların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Cansuyu Derneği Çorum Temsilciliği tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ramazan bereket ayıdır. Bu ay gıda ağırlıklı yardımlarımız oluyor. Ramazan ayı nedeniyle muhtaç ailelere içerisinde bakliyat ağırlığı bulunan paketler veriyoruz. Bu yardımları da hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde yapıyoruz. 'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganı ile çalışmalarını yürüten derneğimize bağış yaparak, 'Benim de yapılacak yardımlara bir katkım olsun' diyen kardeşlerimiz, bizimle irtibata geçebilir.”

Öztekin, gıda yardımları hem Çorum merkezinde hem de ilçelerde devam ettiğini belirtti. (Haber Merkezi)